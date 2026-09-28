Қазақстандық қос жеңіл атлет Азия ойындарының үздік ондығына енді
Отандастарымыз әйелдер арасында 5000 метрге жүгіруден ел намысын қорғады.
Нәтижесінде Нора Джеруто қашықтықты 15:18.21 уақытта бағындырып, бесінші орынға ие болды. Ал Дэйзи Джепкемей 15:37.89 уақыт нәтижесімен жетінші орын алды.
Яви Винфред (Бахрейн) жарыста топ жарды - 15:10.18. Күміс медаль Нодзоми Танакаға (Жапония) бұйырды - 15:11.65. Үндістандық Парул Чаудхари үшінші орын алды - 15:14.61.
Айта кетейік, бұған дейін Нора Джеруто 3000 метрге кедергілер арқылы жүгіруден күміс медаль алған еді.
Сондай-ақ қазақстандық жеңіл атлет Аделина Земс Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды. 400 метрге кедергілер арқылы жүгірудің финалында Земс қашықтықты 54,58 секундта бағындырып, өзінің жеке рекордын жаңартты.