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Спорт

Кураштан Арайлым Шегенова Азия ойындарының қола жүлдегері атанды

Кураш, Жапония, Арайлым Шегенова, Азия ойындары, қола медаль, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 17:20 Сурет: olympic.kz
Жапонияның Аичи префектурасында ХХ жазғы Азия ойындары аясында кураштан белдесулер жалғасып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

ҚР Туризм және спорт министрлігі Спортты дамыту дирекциясының баспасөз қызметінің хабарлауынша, 87 келіден жоғары салмақтағы Арайлым Шегенова жартылай финалда Оңтүстік Корея өкілі Минйонг Кимнен белдесіп, 0:1 есебімен жол берді.

Айта кетейік, бұған дейін кураштан еліміздің атынан Әділет Ахметғали да қола жүлдеге иелік еткен еді.

Бұған дейін Жапониядағы Азия ойындарында Өзбекстанның тағы бір спортшысы допинг-тесттен өте алмағанын жазғанбыз.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
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