Азиада-2026: Кристина Овчинникова биіктікке секіруден күміс медаль иеленді
Сурет: Сали Сабиров
Қазақстандық жеңіл атлет Кристина Овчинникова Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз биіктікке секіруден ақтық сында бақ сынады. Кристина өзінің үздік мүмкіндігінде 187 см биіктікке секіріп, екінші орын алды.
Өзбекстандық Барнохон Сайфуллаева алтын медаль жеңіп алды - 190 см. Үндістан өкілі Пуджа үшінші орынға ие болды - 184 см.
Қазақстандық Надежда Дубовицкая 184 см биіктікті бағындырып, бесінші орынға ие болды.
Бұған дейін кураштан Арайлым Шегенова Азия ойындарының қола жүлдегері атанғанын жазғанбыз.
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