#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
439.37
498.6
5.22
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+15°
$
439.37
498.6
5.22
Спорт

Азиада-2026: Кристина Овчинникова биіктікке секіруден күміс медаль иеленді

Кристина Овчинникова, Азиада, Жапония, биіктікке секіру, күміс медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 29.09.2026 18:22 Сурет: Сали Сабиров
Қазақстандық жеңіл атлет Кристина Овчинникова Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз биіктікке секіруден ақтық сында бақ сынады. Кристина өзінің үздік мүмкіндігінде 187 см биіктікке секіріп, екінші орын алды.

Өзбекстандық Барнохон Сайфуллаева алтын медаль жеңіп алды - 190 см. Үндістан өкілі Пуджа үшінші орынға ие болды - 184 см.

Қазақстандық Надежда Дубовицкая 184 см биіктікті бағындырып, бесінші орынға ие болды.

Бұған дейін кураштан Арайлым Шегенова Азия ойындарының қола жүлдегері атанғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Жеңіл атлет Алина Чистякова Азиада-2026-да жетісайыстан қола медаль жеңіп алды
17:10, 25 қыркүйек 2026
Жеңіл атлет Алина Чистякова Азиада-2026-да жетісайыстан қола медаль жеңіп алды
Ауыр атлетика, Жапония, Азия ойындары, күміс медаль, Нұрғиса Әділетұлы
17:15, 28 қыркүйек 2026
Нұрғиса Әділетұлы ауыр атлетикадан Азия ойындарында күміс медаль иеленді
Жеңіл атлетика, Жапония, Ясмина Тоқсанбаева, Азия ойындары, алтын медаль
09:23, 27 қыркүйек 2026
Жеңіл атлет Ясмина Тоқсанбаева Азия ойындарында алтын медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: ФК &quot;Манчестер Сити&quot;
22:44, Бүгін
АПЛ подтвердила нарушения финансовых правил со стороны "Манчестер Сити"
Фото: WTA
22:06, Бүгін
Арина Соболенко официально квалифицировалась на Итоговый турнир WTA - 2026
Фото: НОК РК
21:33, Бүгін
Азиада-2026: расписание выступлений Казахстана на 30 сентября
Фото: КФФ
21:07, Бүгін
Четыре футболиста сборной Казахстана не войдут в заявку на матч со Словакией
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: