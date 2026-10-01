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Спорт

Путинцева Азиада-2026 жартылай финалына жолдама алды

Путинцева Азиада-2026 жартылай финалына жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 14:37 Сурет: instagram/yulia_putintseva
Әлемнің 82-ракеткасы, қазақстандық теннисші Юлия Путинцева Айти мен Нагояда өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарындағы әйелдер арасындағы жекелей сында жартылай финалға шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sports.kz жазуынша, ширек финалда Путинцева рейтингте 90-орында тұрған тайландтық Мананчайя Саванкаеваны 6:3, 6:0 есебімен сенімді түрде жеңді.

Теннисшілер кортта 1 сағат 14 минут өткізді. Қазақстандық спортшы алғашқы доп беруден кейінгі ұпайлардың 73%-ын, екінші доп беруден кейінгі ұпайлардың 50%-ын және қабылдау кезінде 60% ұпай жинады. Юлия сегіз брейк-пойнттың бесеуін пайдаланды. Ал тайландтық теннисші брейк жасауға берілген жалғыз мүмкіндігін жүзеге асырды. Сондай-ақ Путинцева бір қос қателік жіберсе, оның қарсыласы үш рет қателесті.

Финалға шығу үшін Юлия Путинцева Қытай өкілі Чжан Шуаймен кездеседі. Ол бұған дейін жапониялық Химэно Сакацумэні 6:4, 6:3 есебімен жеңген.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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