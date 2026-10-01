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Қазақстандық құзға өрмелеуші Азиада-2026 ойындарында қола медаль жеңіп алды

Дамир Тоқтаров Азиада-2026 ойындарында қола медаль жеңіп алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 01.10.2026 18:36 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық құзға өрмелеуші Дамир Тоқтаров Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан 2026 жылғы Азия ойындарының қола жүлдегері атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Жылдамдық" сайысының финалында отандасымыз 7,342 секунд уақыт нәтижесін көрсетіп, үшінші орынға ие болды.

Алтын медальді 4,714 секундта мәреге жеткен Қытай өкілі Шоухун Чу жеңіп алды. Ирандық Реза Әли Пур Шеназанди Фард 5,362 секунд нәтижесімен күміс жүлдеге қол жеткізді.

Осылайша, Дамир Тоқтаров Қазақстан қоржынына Азия ойындарының қола медалін салды.

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Айдос Қали
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