Джитсер Мариан Журавлева Азия ойындарында қола медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Джиу-джитсудан Қазақстан құрамасының өкілі Мариан Журавлева Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының финалдық бөлігінде бақ сынады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Бұрымды спортшымыз 63 келіге дейінгі салмақта қола үшін өткен белдесуде иорданиялық Майя Ишакатпен күресті.
Белдесудің қорытындысы бойынша Мариан жеңіске жетті.
Осылайша Мариан Журавлева Азиадада Қазақстанның қоржынына кезекті медальді салды.
Айта кетейік, бұған дейін Мерей Қабдуллаев (85 келіге дейін) күміс алған еді.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript