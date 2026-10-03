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Спорт

Мерей Қабдуллаев джиу-джитсудан Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды

Мерей Қабдуллаев джиу-джитсудан Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.10.2026 10:03 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық джитсер Мерей Қабдуллаев Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының финалында сынға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

85 келіге дейінгі салмақта белдескен Мерей финалда Абдулла Тарик Надамен (Сауд Арабиясы) жолықты. Нәтижесінде отандасымыз қарсыласына жол берді.

Осылайша Мерей Қабдуллаев жазғы Азия ойындарын күміс медальмен аяқтады.

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Айдос Қали
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