Мерей Қабдуллаев джиу-джитсудан Азия ойындарының күміс жүлдегері атанды
Сурет: olympic.kz
Қазақстандық джитсер Мерей Қабдуллаев Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарының финалында сынға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.
85 келіге дейінгі салмақта белдескен Мерей финалда Абдулла Тарик Надамен (Сауд Арабиясы) жолықты. Нәтижесінде отандасымыз қарсыласына жол берді.
Осылайша Мерей Қабдуллаев жазғы Азия ойындарын күміс медальмен аяқтады.
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