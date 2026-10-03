Қазақстан құрамасы дзюдодан Азия ойындарында күміс медальға ие болды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасы дзюдодан Аичи-Нагояда (Жапония) өтіп жатқан Азия ойындарында жүлдеге қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз аралас командалық бәсекенің финалына дейін жетіп, Жапония құрамасымен кездесті. Нәтижесінде жапониялықтар 4:0 есебімен басым түсті.
Осылайша Қазақстан құрамасы аралас командалық жарыста екінші орын алды.
Бұл бағдарламада ұлттық құрама сапында Айдар Арапов, Ғұсман Қырғызбаев, Марат Байқамуров, Ажар Асхат, Аида Тойшыбекова, Меруерт Сәрсенова, Бақытжан Абдурахманов, Әділет Алмат, Дана Әбдірова, Эсмигүл Куюлова, Ерасыл Қажыбаев, Екатерина Токарева өнер көрсетті.
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