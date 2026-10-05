Әлемнің бұрынғы ракеткасы Рыбакина мен Соболенконың Пекиндегі жеңілістеріне қатысты пікір білдірді
Сурет: Instagram/lenarybakina/arynasabalenka
Үлкен дулыға турнирлерінің төрт дүркін чемпионы, әлемнің 17-ракеткасы, жапониялық теннисші Наоми Осака WTA-1000 санатындағы Пекиндегі турнирде әлемнің бірінші ракеткасы Елена Рыбакина мен екінші ракеткасы Арина Соболенконың жеңілістеріне қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Championat мәліметінше, жапониялық теннисшіге Рыбакина мен Соболенконың жеңілістері оны таңғалдырды ма деген сұрақ қойылған.
Осака өзі де кезінде әлемнің бірінші ракеткасы болған және қарсыластарының оны жеңуге тырысатын сезімін жақсы біледі.
"Меніңше, уақыт өте келе бұған үйреніп кетесің. Белгілі бір деңгейге жеткенде, сенімен ойнайтын әр адам жеңіске жетуді қалайды. Сондықтан мен аса таңғалған жоқпын, өйткені олардың маусымы өте ұзақ болды. US Open-нен кейінгі алғашқы турнирі осы ма, білмеймін, бірақ қайтадан ырғаққа ену керек. Мұндағылардың бәрі не қатты шаршаған, не маусымды жоғары нотада аяқтауға тырысып жатыр. Бұл кезеңде мен мұны сенсация деп атамас едім, өйткені мұнда бәрі өте жақсы ойнайды. Дегенмен бірнеше тосынсый болады", – деді Осака баспасөз мәслихатында.
Соболенко үшінші айналымда чехиялық теннисші Никола Бартуньковадан (әлемдік рейтингте 26-орын) 4:6, 3:6 есебімен жеңілді.
Ал Рыбакина турнирдің екінші айналымында Армения атынан өнер көрсететін Алина Чараевадан (әлемдік рейтингте 118-орын) 6:3, 4:6, 3:6 есебімен жеңіліп қалды.
Бұған дейін Рыбакинаның Уханьдағы турнирге қатысудан бас тартқаннан кейін жанкүйерлеріне үндеу жасағаны хабарланған.
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