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Спорт

Шымкентте спорттық атудан Гран-при кезеңі өтеді

Шымкентте спорттық атудан Гран-при кезеңі өтеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 08.10.2026 22:51 Сурет: olympic.kz
18 қазанда Шымкент қаласында нысана көздеу және стенд атудан Гран-при кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Аталған жарыста Қазақстан атынан 50-ден астам спортшы бақ сынайды.

Олардың қатарында ұлттық құрама өкілдері Александра Ле, Ислам Сәтпаев, Әсем Орынбай, Валерий Рахымжан, Никита Чирюкин бар.

Айта кетейік, Гран-при кезеңі 28 қазанға дейін жалғасады.

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Айдос Қали
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