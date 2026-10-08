Шымкентте спорттық атудан Гран-при кезеңі өтеді
Сурет: olympic.kz
18 қазанда Шымкент қаласында нысана көздеу және стенд атудан Гран-при кезеңі басталады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған жарыста Қазақстан атынан 50-ден астам спортшы бақ сынайды.
Олардың қатарында ұлттық құрама өкілдері Александра Ле, Ислам Сәтпаев, Әсем Орынбай, Валерий Рахымжан, Никита Чирюкин бар.
Айта кетейік, Гран-при кезеңі 28 қазанға дейін жалғасады.
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