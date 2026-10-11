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Спорт

"Бернли" сапындағы Сәтбаевқа қатысты өз командасының мүшесі пікір білдірді

Дастан Сәтпаев, Бернли, Рэо Хататэ, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.10.2026 09:57 Сурет: Instagram/d.satpayev
"Бернли" ағылшын клубының жапондық жартылай қорғаушысы Рэо Хататэ команда мүшесі Дастан Сәтпаев туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz.

ASnews.kz мәліметінше, Чемпионшиптің 9-турында "Бернли" сырт алаңда "Уотфордты" 4:0 есебімен ойсырата жеңді. Хататэ 25-минутта гол соқса, ал алған жарақатынан кейін қатарға қайта қосылған Сәтбаев 74-минутта Якуб Бруун Ларсеннің орнына алаңға шықты.

"Ол – жақсы ойыншы. Жылдамдығы мен допты алып жүру техникасы керемет. Дастан әлі жас, сондықтан оның болашағы зор деп санаймын. Біздің қарым-қатынасымыз өте жақсы", – деді Хататэ.

"Бернлидің" келесі матчы 13 қазанда өз алаңында "Чарльтон Атлетикке" қарсы өтеді. Кездесу қазақстандық уақыт бойынша 23:45-те басталады.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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