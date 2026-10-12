"Ордабасы" "Қайсарды" өз алаңында жеңіп кетті
Sportarena.kz мәліметінше, матчтағы есеп 15-минутта ашылды. "Ордабасының" норвегиялық шабуылшысы Бьорн Йонсен пенальтиден гол соқты. Ал 33-минутта Йонсен шымкенттік команданың басымдығын еселей түсті. Алайда 45-минутта "Қайсардың" бразилиялық қорғаушысы Клайдер Маседо есеп айырмасын қысқартты.
Екінші таймда "Ордабасы" есепті 3:1-ге жеткізді. Гол авторы – Давид Абағна. Ал 72-минутта Бьорн Йонсен хет-трик жасап, матчтың соңғы нүктесін қойды.
Кездесу шымкенттік команданың 4:1 есебімен жеңісімен аяқталды.
Осы жеңістен кейін "Ордабасы" 64 ұпай жинап, турнир кестесінде бірінші орынға шықты. Екінші орында келе жатқан "Қайраттан" төрт ұпайға озып тұр. Ал 24 ұпайы бар "Қайсар" 15-орында орналасқан.
Келесі турда "Ордабасы" қонақта "Ақтөбемен" кездеседі. Ал "Қайсар" Талдықорғанның "Жетісу" командасына қарсы сырт алаңда ойнайды.
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