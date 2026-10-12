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Спорт

"Ордабасы" "Қайсарды" өз алаңында жеңіп кетті

&quot;Ордабасы&quot; &quot;Қайсарды&quot; өз алаңында жеңіп кетті , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 11:44 Сурет: instagram/fc__ordabasy
Шымкенттік "Ордабасы" Қазақстан Премьер-лигасының (ҚПЛ) 28-туры аясында қонақта қызылордалық "Қайсарды" жеңді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Sportarena.kz мәліметінше, матчтағы есеп 15-минутта ашылды. "Ордабасының" норвегиялық шабуылшысы Бьорн Йонсен пенальтиден гол соқты. Ал 33-минутта Йонсен шымкенттік команданың басымдығын еселей түсті. Алайда 45-минутта "Қайсардың" бразилиялық қорғаушысы Клайдер Маседо есеп айырмасын қысқартты.

Екінші таймда "Ордабасы" есепті 3:1-ге жеткізді. Гол авторы – Давид Абағна. Ал 72-минутта Бьорн Йонсен хет-трик жасап, матчтың соңғы нүктесін қойды.

Кездесу шымкенттік команданың 4:1 есебімен жеңісімен аяқталды.

Осы жеңістен кейін "Ордабасы" 64 ұпай жинап, турнир кестесінде бірінші орынға шықты. Екінші орында келе жатқан "Қайраттан" төрт ұпайға озып тұр. Ал 24 ұпайы бар "Қайсар" 15-орында орналасқан.

Келесі турда "Ордабасы" қонақта "Ақтөбемен" кездеседі. Ал "Қайсар" Талдықорғанның "Жетісу" командасына қарсы сырт алаңда ойнайды.

Бұған дейін "Бернли" клубында Сәтбаевтың мықты тұстары аталды. Жапониялық жартылай қорғаушы Рэо Хататэ қазақстандық командаласы туралы пікір білдіріп, оның болашағына болжам жасады.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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