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Спорт

Шымкенттің "Ордабасы" клубы Чемпиондар лигасына жолдама алды

Шымкенттің «Ордабасы» клубы Чемпиондар лигасына жолдама алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.10.2026 09:48 Сурет: Instagram/fc__ordabasy
Шымкенттік "Ордабасы" футбол клубы 2027/2028 жылғы маусымда УЕФА Чемпиондар лигасының іріктеу кезеңін бірінші раундтан бастайды. Клубтың рейтингі төмен болғандықтан, жеребе кезінде оның қарсыласы рейтингі жоғары командалардың бірі болуы мүмкін, деп хабарлайды Zakon.kz.

Football Meets Data мәліметінше, қазіргі уақытта "Ордабасының" клубтық рейтингі 4,500 ұпайды құрайды. Бұл көрсеткіш командаға жеребе кезінде рейтингі жоғары клубтармен бір топқа енуге мүмкіндік бермейді.

Бірінші іріктеу кезеңінде шымкенттік клубтың ықтимал қарсыластары қатарында Исландияның "Викингур", Босния және Герцеговинаның "Борац", Әзербайжанның "Сабах", Молдованың "Шериф", Гибралтардың "Линкольн Ред Импс" және Румынияның "Университатя Крайова" командалары бар.

Іріктеу кезеңінің алғашқы раундына арналған ресми жеребе тарту рәсімі 2027 жылғы маусымда өтеді. Алғашқы матчтар шілде айында ойналады.

"Ордабасы" 2026 жылы Қазақстан Премьер-лигасының чемпионы атанды. Шымкенттік клуб 29-турда "Жеңіспен" 1:1 есебімен тең түсті. Ал чемпиондыққа үміткерлердің бірі алматылық "Қайрат" "Ақтөбемен" кездесуде 2:2 есебімен тең ойнап, маңызды ұпай жоғалтты.

Бұған дейін "Ақтөбе" мен "Қайрат" арасындағы матчтың нәтижесі Қазақстан Премьер-лигасының 2026 жылғы чемпионын анықтағаны хабарланған болатын.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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