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Спорт

Қазақстан әйелдер құрамасы хоккейден Азия чемпионатына қатысады

Қазақстан әйелдер құрамасы хоккейден Азия чемпионатына қатысады, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.10.2026 19:52 Сурет: olympic.kz
15-18 қазан аралығында Жапонияның Саппоро қаласында әйелдер арасында хоккейден Азия чемпионаты өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жарысқа Қазақстан, Жапония, Қытай және Оңтүстік Корея құрамалары қатысады. Турнир айналмалы жүйе бойынша өтіп, әр команда үш кездесу өткізеді.

Қазақстан құрамасы 15 қазанда Жапонияға қарсы ойнайды. Одан кейін 17 қазанда Қытаймен, 18 қазанда Оңтүстік Кореямен кездеседі.

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