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Спорт

Мерей Мәулитқанов грек-рим күресінен әлем чемпионатының жартылай финалына шыға алмады

&quot;Классик&quot; Мерей Мәулитқанов Олимпиада жүлдегерін жеңіп, әлем чемпионатының ширек финалына өтті, сурет - Zakon.kz жаңалық 24.10.2026 14:36 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық спортшы Мерей Мәулитқанов грек-рим күресінен Астанада өтіп жатқан әлем чемпионатының ширек финалында сынға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Жерлесіміз 77 келіге дейінгі салмақта Стоян Кубатовпен (Болгария) күресті.

Болгариялық балуан белдесудің қорытындысы бойынша 4:3 есебімен жеңіске жетті.

Айта кетейік, Мерей Мәулитқанов болгариялық балуан финалға шыққан жағдайда жұбаныш белдесуін өткізеді.

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Айдос Қали
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