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Спорт

Қазақстандық спортшы шаңғымен трамплиннен секіруден тарихи жетістікке қол жеткізді

Шаңғымен трамплиннен секіру, Германия, Қазақстан, Данил Васильев, үшінші орын, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.10.2026 10:36 Сурет: t.me/olympickz
Шаңғымен трамплиннен секіруден Қазақстан ұлттық құрамасының өкілі Данил Васильев жазғы Гран-придің жалпы есебінде үшінші орынға жайғасты. Бұл - аталған спорт түрі үшін тарихи жетістік, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ұлттық олимпиада комитетінің хабарлауынша, жарыстың қорытынды кезеңі Клингентальда (Германия) өтті. Маусым қорытындысы бойынша қазақстандық спортшы 201 ұпай жинап, жарыстың үздік үштігінде тұрақтады.

Жалпы есептің жеңімпазы 450 ұпай жинаған жапониялық Наоки Накамура атанды. Екінші орынды австриялық Даниэль Чофениг (216 ұпай) иеленді. Төртінші болып швейцариялық Грегор Дешванден (196 ұпай) мәреге жетті.

Васильевтің жазғы Гран-придің жалпы есебінде үшінші орын алуы – Қазақстан үшін шаңғымен трамплиннен секіру спортындағы тарихи жетістік.

Бұған дейін қазақстандық балуан Айдос Сұлтанғали әлем чемпионатының қола медалі үшін бақ сынайтыны хабарланған.

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Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
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