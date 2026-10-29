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Спорт

Қытайлық жанкүйерлер Мбаппенің суреті бар заттарды өртеп жатыр

Қытайлық жанкүйерлер Мбаппенің суреті бар заттарды өртеп жатыр, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.10.2026 17:32 Сурет: instagram/k.mbappe
Франциялық футболшы Килиан Мбаппеге қатысты Қытайда басталған дау жаңа сипат алды. Елде жанкүйерлер футболшының жейделерін өртеп, оның суреті бейнеленген жарнамалық плакаттарды жыртып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Әлеуметтік желілерде қытайлық жанкүйерлердің Килиан Мбаппенің жейделерін өртеп, "Реал" шабуылшысының суреті бар жарнамалық плакаттарды қиратқан видеолары тарады.

Мұндай әрекеттерге футболшының жуырда Қытайдың бұрынғы көшбасшысы Мао Цзэдун туралы сәтсіз әзілдегені жөніндегі мәлімдемелері себеп болған.

Қытайда бұл әзіл түсіністікпен қабылданбай, оған бірден реакция білдірілді. Бірнеше қытайлық компания футболшымен ынтымақтастығын тоқтатты. Сондай-ақ елде Испания чемпионаты матчтарының көрсетілімі уақытша тоқтатылды.

Бұған дейін кейбір БАҚ осы дау салдарынан Испанияның Ла Лига чемпионаты шамамен 400 млн еуро кірістен айырылуы мүмкін екенін хабарлаған еді.

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Айдос Қали
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