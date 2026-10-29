Қытайлық жанкүйерлер Мбаппенің суреті бар заттарды өртеп жатыр
Әлеуметтік желілерде қытайлық жанкүйерлердің Килиан Мбаппенің жейделерін өртеп, "Реал" шабуылшысының суреті бар жарнамалық плакаттарды қиратқан видеолары тарады.
Мұндай әрекеттерге футболшының жуырда Қытайдың бұрынғы көшбасшысы Мао Цзэдун туралы сәтсіз әзілдегені жөніндегі мәлімдемелері себеп болған.
VIDEO | Vídeos en redes muestran a aficionados chinos quemando camisetas de Mbappé y rompiendo carteles con su rostro tras unas declaraciones del jugador sobre un ‘meme’ en el que aparece su cara encima del cuerpo de Mao Zedong, al que alude como "un dictador chino". https://t.co/rdflEoTMHg— EFE Noticias (@EFEnoticias) October 28, 2026
Қытайда бұл әзіл түсіністікпен қабылданбай, оған бірден реакция білдірілді. Бірнеше қытайлық компания футболшымен ынтымақтастығын тоқтатты. Сондай-ақ елде Испания чемпионаты матчтарының көрсетілімі уақытша тоқтатылды.
Бұған дейін кейбір БАҚ осы дау салдарынан Испанияның Ла Лига чемпионаты шамамен 400 млн еуро кірістен айырылуы мүмкін екенін хабарлаған еді.