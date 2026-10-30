Елена Рыбакина жарақатына байланысты Токиодағы турнирден шығып қалды
Бұл ақпаратты WTA ұйымы да әлеуметтік желідегі парақшаларында ресми түрде растады. Қазақстандық теннисші 2026 жылғы 30 қазанда әлемдік рейтингте 23-орында тұрған канадалық Лейла Фернандеспен кездесуі керек еді. Алайда белгісіз жарақатына байланысты кортқа шықпады. Бұл Жапониядан тыс жерлердегі көптеген жанкүйерлердің ғана емес, стадионға жиналған көрермендердің де көңілін қалдырды.
Рыбакинаның ауыр жарақат алғанына дейін айқын себеп байқалмаған. Оның үстіне, бір күн бұрын ол Қазақстанның екінші ракеткасы Юлия Путинцеваны оңай жеңген болатын. Осы жеңісінен кейін Рыбакина 2026 жылдың соңына дейін әлемнің бірінші ракеткасы мәртебесін сақтап қалатынын мерзімінен бұрын қамтамасыз етті.
Ал канадалық теннисші Токио турнирінің жартылай финалында Өзбекстан өкілі, WTA рейтингінде 66-орында тұрған Камилла Рахимовамен кездеседі.
Осы уақытта Қытайдың Гуанчжоу қаласындағы кортқа қазақстандық Жібек Құламбаева да шықты. Ол WTA 250 турнирінің жұптық сынысында финалға жолдама алуға талпынады.