Чемпиондар лигасының төртінші туры қандай қызықты матчтармен басталады
Алдағы ойындар арасында жанкүйерлердің ерекше назарын аударатын матчтар бар. Еуропадағы ең беделді клубтық турнирдің төртінші туры екі кездесумен ашылады. Түркияның "Галатасарай" клубы Германияның "Штутгарт" командасын қабылдаса, Украинадағы "Шахтер" Португалияның "Спортинг" клубымен кездеседі.
Екі матчта да алаң иелеріне плей-офф кезеңіне жолдама беретін аймаққа көтерілу үшін ұпай жинау маңызды. Алайда қарсыластары турнир кестесінде көш бастап тұрған командалар қатарында.
Турдың орталық кездесуі Мадридте өтеді. Онда "Атлетико" Германия Бундеслигасының чемпионы "Бавариямен" күш сынасады. Мюнхендік клуб сапында "Алтын доптың" жаңа иегері Гарри Кейн өнер көрсетеді.
Тағы бір тартысты ойын Каталонияда өтеді. "Барселона" өз алаңында Чемпиондар лигасының турнир кестесінде екінші орында тұрған Англияның "Астон Вилла" клубын қабылдайды.
Ал қазіргі маусымның көшбасшысы ПСЖ алдағы түні Испанияның "Вильярреал" командасының алаңында қонақта болады.
"Бұл – жақсы бапкері бар өте мықты команда. Біз алғашқы минуттардан бастап жеңіске дайын екенімізді және амбициямыз бар екенін көрсетуіміз керек. Бұған дейінгі нәтижелердің бұл ойынға еш қатысы жоқ. Бұл – Чемпиондар лигасы. Сондықтан кез келген жағдайға дайын болу өте маңызды. Әр ойында, қарсыласқа немесе алаңға шыққан ойыншыларға қарамастан, жақсы нәтиже көрсету үшін ескеруіміз қажет маңызды жайттар бар. Бұл – футболдың нағыз рухын бейнелейтін басқа стадион және тамаша команда. Олардың қысымына төтеп беру оңай болмайды. Бұл біз үшін үлкен сынақ болмақ. Маған осындай сын-қатерлер ұнайды", – деді ПСЖ бас бапкері Луис Энрике.
4 қарашаға қараған түні тағы бірнеше матч өтеді. Атап айтқанда, "Буде-Глимт" – "Лилль", "Фейеноорд" – "Интер", ЛАСК – "Слован" және "Манчестер Юнайтед" – "Рома" командалары кездеседі.
УЕФА Чемпиондар лигасының екінші ойын күні 5 қарашаға қараған түні өтеді. Бұл күні де жанкүйерлерді бірнеше тартысты кездесу күтіп тұр.
Айта кетейік, бұған дейін АПЛ-дің тоғызыншы турындағы бірнеше сенсациялық нәтижеден кейін "Арсенал" турнир кестесінде бірінші орынға көтерілген болатын.