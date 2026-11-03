Хоккейден Азия чемпионатына қатысатын Қазақстан құрамасының тізімі анықталды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан ұлттық құрамасының жаттықтырушылар штабы шайбалы хоккейден 5-8 қараша аралығында Чонджу қаласында (Оңтүстік Корея) өтетін Азия чемпионатына қатысушылардың тізімін бекітті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Шешуші тізімге 23 ойыншы кірді. Оның ішінде үш қақпашы, сегіз қорғаушы және 12 шабуылшы бар.
Қақпашылар: Антон Осокин, Сергей Кудрявцев (екеуі де – «Торпедо»), Владислав Нурек («Номад»).
Қорғаушылар: Степан Александров, Данил Бутенко, Фёдор Хорошев (барлығы – «Торпедо»), Артем Королев, Александр Макаров, Кирил Никитин, Руслан Тусупбеков (барлығы – «Номад»), Эдуард Михайлов («Сарыарқа»).
Шабуылшылар: Артур Гатиятов, Дмитрий Гренц, Диас Гусейнов, Саян Данияр, Максим Мухаметов (барлығы – «Торпедо»), Артур Гросс, Абай Мангисбаев, Александр Мигунов, Никита Мерзликин (барлығы – «Номад»), Александр Борисевич («Сарыарқа»), Евгений Рымарев («Алматы»), Оскар Юлбарисов («Горняк»).
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