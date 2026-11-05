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Спорт

Чемпиондар лигасында төрт турдан кейін үздік командалар анықталды

Чемпиондар лигасында төрт турдан кейін үздік командалар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.11.2026 14:43 Сурет: Instagram/psg
5 қарашаға қараған түні УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіндегі төртінші турдың барлық матчы аяқталды. Олардың қорытындысы бойынша турнирге қатысушы үздік командалардың қазіргі турнирлік кестесі қалыптасты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Үздік командалар тізімінің көшін бұрынғыдай Чемпиондар лигасының қазіргі жеңімпазы әрі екі дүркін чемпионы – Францияның "ПСЖ" клубы бастап тұр.

Оның өкшесін басып келе жатқан – әлемдегі ең көп жүлде иеленген клуб, Чемпиондар кубогының 15 дүркін жеңімпазы мадридтік "Реал".

Қос команда да биылғы маусымда әзірге бірде-бір ұпай жоғалтқан жоқ. Екеуі де төрт кездесудің барлығында жеңіске жетіп, еншілеріне 12 ұпайдан жинады.

Соғылған және жіберілген голдар айырмашылығы жақсы болғандықтан, "ПСЖ" "Реалдан" жоғары тұр.

Үздік үштікті өткен жылғы турнир финалисі "Арсенал" (10 ұпай) түйіндейді.

Ал плей-офф кезеңіне тікелей жолдама беретін алғашқы сегіздікке бұдан бөлек "Комо", "Барселона", "Астон Вилла", "Манчестер Сити" және "Ливерпуль" клубтары енді. Бұл командалардың әрқайсысында тоғыз ұпайдан бар.

Турнирде әзірге бірде-бір ұпай жинай алмаған жалғыз команда – братиславалық "Слован". Словакиялық клуб төрт матчтың барлығында жеңіліп, қарсыластарының қақпасына бір ғана гол соғып, өз қақпасына 17 гол жіберген.

УЕФА Чемпиондар лигасының бесінші турындағы матчтар 24 және 25 қарашада өтеді. Бұл турда "Галатасарай" – "Астон Вилла", "Сабах" – "Барселона" және "Спортинг" – "Манчестер Юнайтед" кездесулеріне ерекше назар аударылады.

Төртінші турдың ойындарына тоқталсақ, Мюнхеннің "Бавария" клубының тамаша жеңісін атап өткен жөн. Команда бас бапкерінсіз-ақ сырт алаңда мадридтік "Атлетиконы" жеңіп, жеңіліссіз сериясын 15 матчқа жеткізді.

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Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
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