Дзюдодан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
Сурет: IJF
Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Ташкентте (Өзбекстан) өтетін жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысушылардың алдын ала тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Байрақты бәсекеде ел намысын 18 дзюдошы қорғайды.
Ерлер:
60 келі: Әлішер Тұрсынәлі
66 келі: Ролан Қайырғали, Ерасыл Ержанов
73 келі: Мұхамедәли Закиров
81 келі: Омар Нұрбергенов, Досбол Балғабай
90 келіден жоғары: Әділжан Жаудинов
100 келі: Санжар Еруланұлы, Асқар Біржанов
Әйелдер:
48 келі: Айнара Сейітжанова, Айзат Наукенова
52 келі: Нұрбала Зайнул
57 келі: Зарина Мұрадасыл
63 келі: Айдана Абиханова, Дамеля Асылханова
70 келі: Шынар Бітімбай
78 келі: Гүлсезім Тұрлыбек
78 келіден жоғары: Руслана Махатова
Айта кетейік, әлем чемпионаты 19-21 қараша аралығында өтеді. Сондай-ақ қатысушылар тізіміне өзгерістер енгізілуі мүмкін.
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