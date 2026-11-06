#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+7°
$
447.14
499.54
5.46
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+7°
$
447.14
499.54
5.46
Спорт

Дзюдодан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды

Дзюдодан жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.11.2026 19:22 Сурет: IJF
Халықаралық дзюдо федерациясы (IJF) Ташкентте (Өзбекстан) өтетін жасөспірімдер арасындағы әлем чемпионатына қатысушылардың алдын ала тізімін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Байрақты бәсекеде ел намысын 18 дзюдошы қорғайды.

Ерлер:

60 келі: Әлішер Тұрсынәлі

66 келі: Ролан Қайырғали, Ерасыл Ержанов

73 келі: Мұхамедәли Закиров

81 келі: Омар Нұрбергенов, Досбол Балғабай

90 келіден жоғары: Әділжан Жаудинов

100 келі: Санжар Еруланұлы, Асқар Біржанов

Әйелдер:

48 келі: Айнара Сейітжанова, Айзат Наукенова

52 келі: Нұрбала Зайнул

57 келі: Зарина Мұрадасыл

63 келі: Айдана Абиханова, Дамеля Асылханова

70 келі: Шынар Бітімбай

78 келі: Гүлсезім Тұрлыбек

78 келіден жоғары: Руслана Махатова

Айта кетейік, әлем чемпионаты 19-21 қараша аралығында өтеді. Сондай-ақ қатысушылар тізіміне өзгерістер енгізілуі мүмкін.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
22:48, 04 тамыз 2026
Дзюдодан кадеттер арасындағы әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
Дзюдодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
17:10, 14 қыркүйек 2026
Дзюдодан әлем чемпионатына қатысатын қазақстандықтар анықталды
Ташкенттегі Grand Slam турниріне қатысатын қазақстандық балуандар белгілі болды
17:45, 24 ақпан 2026
Ташкенттегі Grand Slam турнирінде ел намысын кімдер қорғайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Михаил Шайдоров на Олимпийских играх в Милане
22:50, Бүгін
"Хотелось доказать самому себе": Михаил Шайдоров высказался о прокате в Шэньчжэне
Победители и призеры весовой категории до 65 кг на ЧРК по боксу в Таразе
22:22, Бүгін
"Молодец": Торехан Сабырхан ликовал после чемпионства Абзала Серика в Таразе
Портрет Елены Рыбакиной для Итогового турнира WTA
21:51, Бүгін
WTA представила портреты участниц Итогового турнира после отмены общего фото
Наиля Нигматулина во время выступления за Тирану
21:18, Бүгін
Волейболистка Наиля Нигматулина успешно дебютировала в чемпионате Азербайджана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: