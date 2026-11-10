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Спорт

Глеб Новиков тасжолдағы велоспорттан жасөспірімдер Олимпиадасында алтыншы орын алды

Глеб Новиков тасжолдағы велоспорттан жасөспірімдер Олимпиадасында алтыншы орын алды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.11.2026 18:16 Сурет: olympic.kz
Тасжолдағы велоспорттан Қазақстан құрамасының өкілі Глеб Новиков Дакарда (Сенегал) өтіп жатқан жасөспірімдер Олимпиадасында жекелей уақытқа жарыста сынға түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық спортшы қашықтықты 10 минут 34.15 секундта жүріп өтіп, алтыншы орынға тұрақтады.

Тимотей Михалик (Словакия) жарыста топ жарды - 10:10.20. Италиялық Лоренцо Чеккарелло екінші орын алды - 10:17.94. Ал бельгиялық Даан Вилмсен үздік үштікті түйіндеді - 10:20.39.

Айта кетейік, бұған дейін Әнел Тәшбай әйелдер арасында алтын алған болатын.

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Айдос Қали
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