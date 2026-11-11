Таеквондошы Любовь Юн жасөспірімдер Олимпиадасында қола медаль иеленді
Қазақстандық спортшы 63 келіден жоғары салмақ дәрежесінде өнер көрсетті. Жартылай финалда ол Сербия өкілі Эма Зечировичпен кездесті.
Жекпе-жекте сербиялық спортшы 2:0 есебімен жеңіске жетті. Бірінші раундта Любовь Юн 4:18 есебімен, екінші раундта 4:14 есебімен жол берді.
Жарыс ережесіне сәйкес, жартылай финалда жеңілген қос спортшы да қола жүлдегер атанады. Осылайша, Любовь Юн жасөспірімдер Олимпиадасын үшінші орынмен аяқтады.
Айта кетейік, қазақстандық таеквондошы жартылай финалға дейін екі қарсыласынан басым түсті. Алғашқы кездесуінде Норвегия спортшысы Сара Наташа Фемер-Педерсенді (2:0) жеңсе, ширек финалда Бразилия өкілі Рафаэла Мейреллес да Костаны (2:0) тізе бүктірді.
Осылайша Қазақстан құрамасының қоржынында төрт жүлде бар. Бұған дейін дзюдошы Фатима Сұпығалиева (52 келіге дейін) мен велошабандоз Әнел Тәшбай алтын медаль иеленсе, триатлоншы Рамазан Әйнегов қола жүлдеге қол жеткізген еді.