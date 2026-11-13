Конькимен жүгіруден әлем кубогының кезеңінде отандық спортшы күміс медаль еншіледі
Сурет: olympic.kz
Қазақстан құрамасының өкілі Кристина Шумекова Қытайдың Бейжің қаласында өтіп жатқан конькимен жүгіруден әлем кубогының алғашқы кезеңінде күміс жүлдегер атанды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз "А" дивизионында 1000 метр қашықтықтағы жарыста жүлдеге ие болды.
Кристина Шумекова бұл қашықтықты 1 минут 15,64 секундта жүгіріп өтіп, екінші орын алды.
Нидерланд өкілі Ангел Далеман (1:14.07) бірінші орынды иеленді. Ал үздік үштікті Польша спортшысы Виктория Дабровска (1:15.85) түйіндеді.
Осылайша, Кристина Шумекова Бейжіңде өтіп жатқан әлем кубогының алғашқы кезеңінде Қазақстан құрамасының қоржынына алғашқы медальді салды.
Бұған дейін Сенегалда өтіп жатқан жазғы жасөспірімдер Олимпиадасында боксшы Бибарыс Әшірбай да күміс медаль иеленген болатын.
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