#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-3°
$
444.3
490.91
5.41
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Президент Жолдауы – 2026
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Құрылтай
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
-3°
$
444.3
490.91
5.41
Спорт

Дзюдошы Нұрқанат Серікбаев Гран-при турнирінде алтын медаль иеленді

Нұрқанат Серікбаев, дзюдо, Хорватия, Гран-при, турнир, алтын медаль , сурет - Zakon.kz жаңалық 13.11.2026 22:58 Сурет: olympic.kz
Дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілі Нұрқанат Серікбаев Загребте (Хорватия) өтіп жатқан Гран-придің финалында жеңіске жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз 66 келіге дейінгі салмақтың ақтық белдесуінде бразилиялық Рональд Лимамен жолықты.

Нәтижесінде Нұрқанат Серікбаев айқын басымдықпен жеңіске жетті.

Осылайша Нұрқанат Серікбаев Қазақстан құрамасының қоржынына алтын медальді салды.

Бұған дейін дзюдодан Қазақстан құрамасының өкілдері Ғалия Тынбаева, Нұрқанат Серікбаев және Аман Бақытжан Загребте (Хорватия) өтіп жатқан Гран-придің жартылай финалында жеңіске жетіп, "алтынға" таласудан үмітті екенін жазғанбыз. Ал Ғалия Тынбаева (48 келі) мен Аман Бақытжан (60 келі) күміс жүлдеге ие болды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Кәмшат Сатиева
Кәмшат Сатиева
Кезекші редактор
Оқи отырыңыз
Дзюдо, Ғалия Тынбаева, Нұрқанат Серікбаев, Аман Бақытжан, Хорватия, Гран-при, финал
20:36, 13 қараша 2026
Үш отандық спортшы дзюдодан Хорватияда өтіп жатқан Гран-при финалына шықты
Жанарыс Рахметқали, дзюдо, алтын медаль, Хорватия, Гран-при турнирі
22:15, 13 қыркүйек 2024
Хорватиядағы Гран-при турнирі: дзюдошы Жанарыс Рахметқали да алтын медаль иеленді
Әділет Алмат, дзюдо, Австрия, Гран-при, турнир, алтын медаль
09:42, 08 наурыз 2026
Әділет Алмат дзюдодан Австрияда өтіп жатқан Гран-при турнирінде алтын медаль иеленді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Фото: WTA
00:45, 14 қараша 2026
Мухова прокомментировала снятие с матча с Андреевой на Итоговом турнире WTA
Фото: WTA
00:10, 14 қараша 2026
Шнайдер заменит Мухову и сыграет с Андреевой на Итоговом турнире WTA в США
Фото: КФФ
23:51, 13 қараша 2026
Сборная Казахстана вновь проиграла Молдове в Лиге наций УЕФА
Фото: НОК РК
23:05, 13 қараша 2026
Казахстанец Вадим Шарлаимов стал бронзовым призёром этапа Кубка мира по фехтованию
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: