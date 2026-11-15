Софья Самоделкина АҚШ Гран-при кезеңінде үздік ондыққа кіре алмады
Сурет: olympic.kz
Софья Самоделкина АҚШ Гран-при кезеңінің қысқа бағдарламасында 11-орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина АҚШ-тың Эверетт қаласында өтіп жатқан мәнерлеп сырғанаудан Гран-при сериясының кезеңінде қысқа бағдарлама бойынша өнер көрсетті.
Жарыстың алғашқы күнінің қорытындысы бойынша қазақстандық спортшы төрешілерден 61,03 ұпай жинап, турнир кестесінде 11-орынға тұрақтады.
Бірінші орынды 82,20 ұпай жинаған жапониялық Ами Накаи иеленді. Екінші орында бейтарап мәртебеде өнер көрсететін ресейлік Александра Игнатова (74,24 ұпай). Үздік үштікті Оңтүстік Корея өкілі Ким Ю Чжэ (73,92 ұпай) түйіндеді.
Еркін бағдарлама 16 қарашаға қараған түні өтеді.
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