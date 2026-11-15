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Спорт

Софья Самоделкина АҚШ Гран-при кезеңінде үздік ондыққа кіре алмады

Софья Самоделкина АҚШ Гран-при кезеңінде үздік ондыққа кіре алмады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.11.2026 09:06 Сурет: olympic.kz
Софья Самоделкина АҚШ Гран-при кезеңінің қысқа бағдарламасында 11-орын алды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Қазақстандық мәнерлеп сырғанаушы Софья Самоделкина АҚШ-тың Эверетт қаласында өтіп жатқан мәнерлеп сырғанаудан Гран-при сериясының кезеңінде қысқа бағдарлама бойынша өнер көрсетті.

Жарыстың алғашқы күнінің қорытындысы бойынша қазақстандық спортшы төрешілерден 61,03 ұпай жинап, турнир кестесінде 11-орынға тұрақтады.

Бірінші орынды 82,20 ұпай жинаған жапониялық Ами Накаи иеленді. Екінші орында бейтарап мәртебеде өнер көрсететін ресейлік Александра Игнатова (74,24 ұпай). Үздік үштікті Оңтүстік Корея өкілі Ким Ю Чжэ (73,92 ұпай) түйіндеді.

Еркін бағдарлама 16 қарашаға қараған түні өтеді.

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Айдос Қали
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