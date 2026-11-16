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Спорт

Дмитрий Панарин бадминтоннан халықаралық турнирде күміс жүлдегер атанды

Дмитрий Панарин бадминтоннан халықаралық турнирде күміс жүлдегер атанды, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.11.2026 17:06 Сурет: olympic.kz
Қазақстандық спортшы Дмитрий Панарин бадминтоннан Лусакада (Замбия Республикасы) өткен халықаралық турнирде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Отандасымыз аталған жарыста финалға дейін жетті. Ақтық сында Дмитрий Панарин үндістандық Манав Чоудхаримен кездесіп, қарсыласына 2:1 (21:19, 14:21, 20:22) есебімен жол берді.

Ал БАӘ өкілдері Бхарат Латиш мен Дев Вишну жеңіс тұғырының үшінші сатысына көтерілді.

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Айдос Қали
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