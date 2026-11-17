Қазақстандық таеквондошылар Хорватиядағы халықаралық турнирде үш медаль жеңіп алды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан жасөспірімдер құрамасы Загребте (Хорватия) өткен халықаралық рейтингтік турнирде сәтті өнер көрсетті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандастарымыз жарыста үш медаль еншіледі. Оның екеуі алтын, біреуі күміс.
Нұрай Амангелді (59 келіге дейін) мен Балгерім Өтеген (68 келіге дейін) қарсылас шақ келтірмей, жеңіс тұғырының бірінші сатысына көтерілді.
Ал Сабина Туртулова (68 келіден жоғары) жарысты екінші орынмен аяқтады.
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