Италиялық клуб итпен келісімшартқа отырды
Empoli Channel басылымының мәліметінше, келісімшартқа қол қою рәсімі кәсіби футболшыларды таныстыру дәстүріне сай ұйымдастырылған. Мауи арнайы фотосессияға да қатысты. Жарияланған суреттер мен бейнежазбалардан төрт аяқты жаңа ойыншыны "Эмполи" клубының көк түсті жейдесінен көруге болады. Ол бірден жанкүйерлердің назарын аударды.
Ит команданы сүйемелдеп, клубтық іс-шараларға қатысады және стадионға да келеді деп жоспарланып отыр. Оған жас жанкүйерлермен қарым-қатынас орнатуда ерекше рөл жүктелмек.
Мауидің стадиондағы алғашқы маңызды көрінісі 2026 жылғы 21 қарашаға жоспарланған. Ол Италияның B сериясының 12-туры аясында өтетін "Эмполи" мен "Пиза" командалары арасындағы үй матчына қатысады.
Клуб өкілдері жаңа тұмар жанкүйерлердің ықыласына тез бөленеді деп үміттенеді.
Айта кетейік, бұған дейін Шымкенттің "Ордабасы" клубының бас бапкері қызметіне Андрей Мартиннің орнына кім тағайындалғаны белгілі болған еді.