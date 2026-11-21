"Челси" Дастан Сәтпаевты өз қарамағына қайтарды
Burnley Express басылымының мәліметінше, 18 жастағы футболшы Лондонның "Челси" клубының орналасқан жеріне оралған. Фабио Челестинидің айтуынша, клуб қазақстандық ойыншының алаңға қайта оралуын күтіп отыр. Алайда оның нақты мерзімі әзірге белгісіз.
Қазір Дастан Сәтпаев санның артқы бұлшықеті қайта жарақат алғаннан кейін оңалту курсынан өтіп жатыр. Бұған дейін де осындай жарақатына байланысты бірнеше матчқа қатыса алмаған.
Осы маусымда қазақстандық футболшы "Бернли" сапында жеті матч өткізгенімен, нәтижелі әрекетімен көзге түспеді.
Шабуылшы соңғы рет 2026 жылғы 24 қазанда "Линкольн Сити" командасына қарсы ойында алаңға шықты. Ол кездесуде "Бернли" 1:4 есебімен жеңіліп қалды.
Дастан Сәтпаев "Челсиден" жалға алу шартымен "Бернли" сапында өнер көрсетіп жүр.