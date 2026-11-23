Ауыр атлетикадан Қазақстан чемпионатының жеңімпаздары кімдер
Чемпионаттың қорытындысы бойынша еліміздің үздік ауыр атлеттері анықталды.
Ерлер
60 келі
1. Әлібек Өтепберген (БҚО) – 264 келі (123+141).
2. Алексей Дроздов (Алматы облысы) – 253 келі (115+138).
3. Азамат Төлеген (Қызылорда облысы) – 246 келі (110+136).
65 келі
1. Мұхаммедәли Қойшыбек (Қызылорда облысы) – 258 келі (108+150).
2. Никита Журавлев (Қостанай облысы) – 254 келі (119+135).
3. Абылай Анамбай (Жетісу облысы) – 252 келі (111+141).
70 келі
1. Сайрамкез Ақмолда (Жетісу облысы) – 302 келі (132+170).
2. Дәулет Алпысбай (Түркістан облысы) – 286 келі (130+156).
3. Сергей Чуев (Жетісу облысы) – 276 келі (126+150).
75 келі
1. Петр Хребтов (Алматы) – 323 келі (143+180)
2. Бексұлтан Айтбай (Қызылорда облысы) – 318 келі (135+183)
3. Ерсұлтан Тұрсынбеков (ШҚО) – 299 келі (141+158)
85 келі
1. Ақжол Құрманбек (Жетісу облысы) – 363 келі (163+200).
2. Едіге Емберді (Астана) – 345 келі (152+193).
3. Әлібек Рахымберді (Алматы) – 344 келі (158+186).
95 келі
1. Александр Уваров (Шымкент) – 366 келі (160+206).
2. Нұржан Жұмабай (Алматы облысы) – 365 келі (165+200).
3. Ерасыл Сәулебеков (Қызылорда облысы) – 361 келі (155+206).
110 келі
1. Артем Антропов (Қарағанды облысы) – 363 келі (161+202).
2. Рахат Бекболат (Қызылорда облысы) – 353 келі (160+193).
3. Матвей Макрушин (Жетісу облысы) – 348 келі (156+192).
110 келіден жоғары
1. Бағдат Маматқұл (Шымкент) – 364 келі (155+209).
2. Сағынбек Самарқан (Жетісу облысы) – 363 келі (156+207).
3. Владимир Измайлов (Қарағанды облысы) – 357 келі (160+197).
Әйелдер
49 келі
1. Айнұр Әбдіқалықова (Жамбыл облысы) – 144 келі (64+80).
2. Ирина Чумак (Қостанай облысы) – 130 келі (55+75).
3. Фатима Төребаева (Қызылорда облысы) – 127 келі (56+71).
53 келі
1. Әйгерім Әуелбек (Жетісу облысы) – 163 келі (73+90).
2. Виктория Мурашкина (Қостанай облысы) – 149 келі (69+80).
3. Олеся Теренюк (Қарағанды облысы) – 140 келі (61+79).
57 келі
1. Екатерина Алякина (Қарағанды облысы) – 180 келі (80+100).
2. Карина Кодирова (Қарағанды облысы) – 163 келі (70+93).
3. Елена Белокопытова (Ақмола облысы) – 156 келі (71+85).
61 келі
1. Инабат Өмірзақ (Қызылорда облысы) – 166 келі (71+95).
2. Виолетта Какалова (Қостанай облысы) – 152 келі (67+85).
3. Софья Мухина (Жетісу облысы) – 147 келі (64+83).
69 келі
1. Маргарита Ермакова (Астана) – 212 келі (94+118).
2. Алтынай Тәңірбергенова (Қызылорда облысы) – 198 келі (86+112).
3. Дарья Балабаюк (Қарағанды облысы) – 197 келі (88+109).
77 келі
1. Аянат Жұмағали (Алматы) – 218 келі (98+120).
2. Аружан Дәулетова (Шымкент) – 181 келі (81+100).
3. Софья Шалгина (Шығыс Қазақстан облысы) – 173 келі (79+94).
86 келі
1. Сания Орманбаева (Алматы) – 234 келі (104+130).
2. Айғаным Жанболат (Алматы облысы) – 223 келі (105+118).
3. Виктория Новикова (Ақмола облысы) – 203 келі (93+110).
86 келіден жоғары
1. Любовь Ковальчук (Қарағанды облысы) – 235 келі (105+130).
2. София Шешукова (Астана) – 228 келі (101+127).