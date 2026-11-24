Чемпиондар лигасындағы сәтсіз бастама: "Қайрат" поляк клубына есе жіберді
Сурет: Instagram/afckairat
Алматылық "Қайрат" Чемпиондар лигасының плей-офф кезеңіндегі 1/8 финалдың алғашқы матчында Польшаның "Пяст" клубынан жеңілді. Гливице қаласындағы PreZero аренасында өткен кездесу 0:2 есебімен аяқталды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Алаң иелері екі голды да бірінші таймда соқты. Кездесудің 15-минутында Томаш Крезель көзге түссе, араға екі минут салып Дилл есепті еселеді.
Екінші таймда қазақстандық команда ойын барысын өзгерте алмады.
Қарымта кездесу 2026 жылғы 4 желтоқсанда Алматыда өтеді.
Бұған дейін қазақстандық футболшылардың қайсысы еуропалық клубтарға ауысуы мүмкін екені хабарланған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript