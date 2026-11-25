Рыбакина әлемдік теннис тарихында жаңа белес бағындырды
Сурет: Instagram/lenarybakina
Қазақстанның бірінші ракеткасы Елена Рыбакина 2026 жылғы маусым қорытындысы бойынша сирек кездесетін статистикалық жетістікке қол жеткізді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Sports.kz басылымының жазуынша, қазақстандық теннисшілер мансабында алғаш рет жылды WTA рейтингінің бірінші сатысында аяқтады. Ал ерлер арасындағы ATP турында мұндай нәтижеге германиялық Александр Зверев қол жеткізді.
2026 жыл кәсіби теннистің екі турында да маусым қорытындысы бойынша әлемнің жаңа бірінші ракеткалары анықталған тарихтағы алтыншы жыл болды.
Бұған дейін мұндай жағдай бес рет тіркелген:
- 2003 жыл: Энди Роддик пен Жюстин Энен;
- 2008 жыл: Рафаэль Надаль мен Елена Янкович;
- 2016 жыл: Энди Маррей мен Анжелика Кербер;
- 2022 жыл: Карлос Алькарас пен Ига Швёнтек;
- 2024 жыл: Янник Синнер мен Арина Соболенко;
- 2026 жыл: Александр Зверев пен Елена Рыбакина.
Осылайша, Елена Рыбакина Қазақстан тарихында маусымды әлемдік рейтингтің көш басында аяқтаған алғашқы теннисші атанды.
Айта кетейік, бұған дейін Елена Рыбакина WTA нұсқасы бойынша "Ең сұлу келбет" номинациясында жеңімпаз деп танылған болатын.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript