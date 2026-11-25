Қазақстан құрамасы керлингтен халықаралық турнирде қола жүлдеге ие болды
Сурет: olympic.kz
Қазақстан ерлер құрамасы Ресейдің Сириус қаласында өткен керлингтен Sirius International 2026 халықаралық турнирінде қола жүлдеге ие болды, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жартылай финалда отандастарымыз "Ресей-3" командасына 3:5 есебімен жол берді.
Ал үшінші орын үшін өткен кездесуде Қазақстан құрамасы "Ресей-1" командасын 7:5 есебімен жеңді.
Осылайша, ұлттық құрама турнирді үшінші орынмен аяқтады.
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