Дзюдодан Азия кубогы кезеңінде ел намысын кімдер қорғайды
Фото: zakon.kz
4-5 желтоқсан аралығында Сыхуэйде (Қытай) дзюдодан Азия кубогының кезеңі өтеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Аталған бәсекеде ел намысын 27 спортшы қорғайды.
Ерлер
60 келі: Нұрдәулет Мейрамбеков, Мади Серіков, Сұңғат Нұрлатұлы
66 келі: Нұрсұлтан Зайзағалиев, Ердәулет Бозша
73 келі: Бақытжан Абдурахманов, Ануар Жұмагелдин
81 келі: Мади Амангелді, Асқар Нарқұлов, Ерзат Арғынов
90 келі: Ақжол Дүйсенбаев
100 келі: Айбол Нысанәлі, Әділет Сапарғалиев
100 келіден жоғары: Еламан Ерғалиев
Әйелдер
48 келі: Ғалия Тынбаева, Аяна Дүйсенбай
52 келі: Меруерт Сәрсенова
57 келі: Дана Әбдірова, Бақыт Құсақбаева
63 келі: Эсмигүл Куюлова, Самалай Ерғалиева
70 келі: Мөлдір Нарынова, Ажар Асхат
78 келі: Аруна Жангельдина, Шынар Абатова
78 келіден жоғары: Назгүл Маратова, Толқын Тұрсынақынова
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