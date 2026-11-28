Батырхан Төлеуғали таеквондодан Астанадағы Гран-приде әлем чемпионын жеңді
Сурет: olympic.kz
Таеквондодан Қазақстан құрамасының өкілі Батырхан Төлеуғали елордада өтіп жатқан Гран-при финалының ширек финалына шықты, деп хабарлайды Zakon.kz.
Қазақстандық таеквондошы 80 келіге дейінгі салмақтың 1/8 финалында 2025 жылғы әлем чемпионы Энрике Маркес Родригеспен (Бразилия) кездесті.
Алғашқы кезеңде Батырхан 4:2 есебімен басым түсті. Ал екінші раунд 5:3 есебімен бразилиялықтың пайдасына аяқталды. Дегенмен үшінші кезеңде отандасымыз тізгінді өз қолына алып, 11:5 есебімен жеңді.
Енді Батырхан Төлеуғали Гран-придің жартылай финалына шығу үшін бақ сынайды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript