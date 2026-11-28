Астанадағы Гран-при: таеквондошы Батырхан Төлеуғали финалға шықты
Сурет: olympic.kz
Таеквондодан Қазақстан құрамасының өкілі Батырхан Төлеуғали елордада өтіп жатқан Гран-при сериясының финалында ақтық сынға өтті, деп хабарлайды Zakon.kz.
Отандасымыз 80 келіге дейінгі салмақтың жартылай финалында Грузия өкілі Зураб Кинцурашвилимен кездесті.
Бірінші раундта грузиялық таеквондошы 2:0 есебімен басым түсті. Дегенмен Батырхан екінші раундта 6:0, ал үшінші кезеңде 11:2 есебімен жеңді.
Осылайша Батырхан Төлеуғали Гран-при финалдық кезеңінің ақтық сынына жолдама алды.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript