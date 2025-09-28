#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Қазақстан
#Тұтынушылық бақылау
#Қазақмыс
#Халық заңгері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+25°
$
544.26
634.72
6.52
Технология

Қазақстанның болашақ АЭС-інің қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етіледі

АЭС, Қазақстан, Алмасадам Сәтқалиев, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.09.2025 13:27 Сурет: pixabay
Қазақстандағы болашақ атом станциясының қауіпсіздігін ұлттық органдар ғана емес, тәуелсіз халықаралық сарапшылар да тексеретін болады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы Атом энергиясы жөніндегі агенттіктің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев мәлімдеді.

Оның айтуынша, Қазақстан ядролық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық конвенциялар шеңберінде өз міндеттемелерін сақтайды және жобаға АЭХА сарапшыларын тартуға ниетті. Ұйым шолу миссияларын өткізуге, сараптамалық бағалаулар мен техникалық көмек көрсетуге, сондай-ақ төтенше жағдайларды жою жүйесін талдау үшін EPREV миссиясын елге жіберуге дайын, деп жазады агенттіктің баспасөз қызметі 2025 жылдың 28 қыркүйегінде.

Сәтқалиев халықтың қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау мемлекеттің басты басымдығы болып табылатынын баса атап өтті. АЭС-ті пайдалануға беру кезең-кезеңмен жүзеге асырылады, әрбір қадам: отын тиеуден бастап іске қосу тек сынақтар оң нәтиже көрсетіп, реттеуші орган рұқсат бергенде ғана мүмкін болады.

Қазақстандықтар 2025 жылдың 10 қазанына дейін алғашқы АЭС атауын таңдауға қатыса алады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Тағы бір аңызға айналған футзалшы Қазақстан құрамасындағы мансабын аяқтады
14:19, 26 қыркүйек 2025
Тағы бір аңызға айналған футзалшы Қазақстан құрамасындағы мансабын аяқтады
Энергетика және коммуналдық секторды жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сатып алу қағидалары бекітілді
13:24, 25 қыркүйек 2025
Энергетика және коммуналдық секторды жаңғырту жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде сатып алу қағидалары бекітілді
10 млн долларлық активтер мен жер учаскесі: "Amir Capital" қаржы пирамидасы ісінің деректері жарияланды
10:23, 25 қыркүйек 2025
10 млн долларлық активтер мен жер учаскесі: "Amir Capital" қаржы пирамидасы ісінің деректері жарияланды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: