Қазақстанның болашақ АЭС-інің қауіпсіздігі қалай қамтамасыз етіледі
Бұл туралы Атом энергиясы жөніндегі агенттіктің төрағасы Алмасадам Сәтқалиев мәлімдеді.
Оның айтуынша, Қазақстан ядролық қауіпсіздік жөніндегі халықаралық конвенциялар шеңберінде өз міндеттемелерін сақтайды және жобаға АЭХА сарапшыларын тартуға ниетті. Ұйым шолу миссияларын өткізуге, сараптамалық бағалаулар мен техникалық көмек көрсетуге, сондай-ақ төтенше жағдайларды жою жүйесін талдау үшін EPREV миссиясын елге жіберуге дайын, деп жазады агенттіктің баспасөз қызметі 2025 жылдың 28 қыркүйегінде.
Сәтқалиев халықтың қауіпсіздігі мен қоршаған ортаны қорғау мемлекеттің басты басымдығы болып табылатынын баса атап өтті. АЭС-ті пайдалануға беру кезең-кезеңмен жүзеге асырылады, әрбір қадам: отын тиеуден бастап іске қосу тек сынақтар оң нәтиже көрсетіп, реттеуші орган рұқсат бергенде ғана мүмкін болады.
Қазақстандықтар 2025 жылдың 10 қазанына дейін алғашқы АЭС атауын таңдауға қатыса алады.