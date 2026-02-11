Қытай әлемде алғаш болып теңіз бетіне жел турбинасын орнатты
CGTN дерегінше, бұл – Қытайда ашық теңізде орнатылған осындай қуаттағы алғашқы жел қондырғысы.
Турбина жағалаудан 30 шақырымнан астам қашықтықта, теңіз тереңдігі 40 метрден асатын аймақта орнатылған. Оның мұнарасының биіктігі 174 метрге жетеді, бұл шамамен 58 қабатты ғимараттың биіктігіне тең.
Роторының диаметрі 300 метр, ал айналу аумағы 10 стандартты футбол алаңының көлемімен шамалас.
Қалыпты жұмыс режимінде турбина жылына 80 миллион киловатт-сағаттан астам электр энергиясын өндіре алады. Бұл шамамен 44 мың үй шаруашылығының бір жылдық электр қажеттілігін өтеуге жеткілікті.
Сонымен қатар, қондырғы жыл сайын шамамен 22 мың тонна көмірді алмастыра алады, бұл қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді.
