Технология

Қытай әлемде алғаш болып теңіз бетіне жел турбинасын орнатты

Қытай әлемде алғаш болып теңіз бетіне жел турбинасын орнатты , сурет - Zakon.kz жаңалық 11.02.2026 10:36 Сурет: CMG
Қытайдың "Үш шатқал" (China Three Gorges) корпорациясы қуаты 20 мегаватт болатын әлемдегі алғашқы теңіз жел турбинасын пайдалануға бергенін мәлімдеді. Қондырғы Қытайдың оңтүстік-шығысындағы Фуцзянь провинциясы жағалауынан ашық теңіздегі электр желісіне қосылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

CGTN дерегінше, бұл – Қытайда ашық теңізде орнатылған осындай қуаттағы алғашқы жел қондырғысы.

Турбина жағалаудан 30 шақырымнан астам қашықтықта, теңіз тереңдігі 40 метрден асатын аймақта орнатылған. Оның мұнарасының биіктігі 174 метрге жетеді, бұл шамамен 58 қабатты ғимараттың биіктігіне тең.

Роторының диаметрі 300 метр, ал айналу аумағы 10 стандартты футбол алаңының көлемімен шамалас.

Қалыпты жұмыс режимінде турбина жылына 80 миллион киловатт-сағаттан астам электр энергиясын өндіре алады. Бұл шамамен 44 мың үй шаруашылығының бір жылдық электр қажеттілігін өтеуге жеткілікті.

Сонымен қатар, қондырғы жыл сайын шамамен 22 мың тонна көмірді алмастыра алады, бұл қоршаған ортаға түсетін жүктемені азайтуға мүмкіндік береді.

Бұған дейін Ресей мен АҚШ арасындағы ядролық қаруды шектеу жөніндегі негізгі келісімнің мерзімі аяқталғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Француз теннисшісі Бейжіңде сәтті өнер көрсетіп жатқан Герасименконың бетін қайтарды
20:54, 29 қыркүйек 2025
Француз теннисшісі Бейжіңде сәтті өнер көрсетіп жатқан Герасименконың бетін қайтарды
75 миллиард теңгелік жел электр станциясының құрылысы тоқтауы мүмкін
12:32, 28 қараша 2023
75 миллиард теңгелік жел электр станциясының құрылысы тоқтауы мүмкін
Қытай ғалымдары Айдағы уақытты анықтай бастады
14:07, 13 қаңтар 2026
Қытай ғалымдары Айдағы уақытты анықтай бастады
