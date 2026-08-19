Қытайлық гуманоид робот Усэйн Болттан да жылдам жүгірді
Бұл туралы компания X әлеуметтік желісінде хабарлады.
Робот секундына 12,66 метр жылдамдықпен қозғалған. Бұл – Усэйн Болттың 2009 жылы 100 метрге жүгірудегі рекордтық көрсеткішінен жоғары. Салыстырып қарасақ, Болттың сол жарыстағы ең жоғары жылдамдығы секундына шамамен 10,44 метр болған.
Сынақ барысында робот орнынан тұрып, екі метр биіктікке секірген. Әзірлеушілердің айтуынша, "Супермен" небәрі үш айда жасалған. Компания жақын арада роботтың қозғалыс мүмкіндіктері одан әрі жақсара түсетініне сенімді
Unitree New Robot Preview: "Superman" Breaking the Limits of Humanity🥳— Unitree (@UnitreeRobotics) August 17, 2026
Standing high jump 2 m, top speed 12.66 m/s (0.85 m leg length)
Surpassing the standing high jump and running speed records of all humans around the world
This new machine has only been in development for a… pic.twitter.com/12i80ITU6p
Тамыз айының басында АҚШ-та экстремалды жағдайларда жұмыс істеуге арналған робот-кентавр таныстырылған.