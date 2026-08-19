#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+31°
$
460.13
532.6
5.42
Технология

Қытайлық гуманоид робот Усэйн Болттан да жылдам жүгірді

Қытайлық гуманоид робот , сурет - Zakon.kz жаңалық 19.08.2026 09:27 Сурет: Х/UnitreeRobotics
Қытайлық компанияның Superman атты гуманоид роботы жүгіруші Усэйн Болттың жылдамдық көрсеткішінен асып түсті, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы компания X әлеуметтік желісінде хабарлады.

Робот секундына 12,66 метр жылдамдықпен қозғалған. Бұл – Усэйн Болттың 2009 жылы 100 метрге жүгірудегі рекордтық көрсеткішінен жоғары. Салыстырып қарасақ, Болттың сол жарыстағы ең жоғары жылдамдығы секундына шамамен 10,44 метр болған.

Сынақ барысында робот орнынан тұрып, екі метр биіктікке секірген. Әзірлеушілердің айтуынша, "Супермен" небәрі үш айда жасалған. Компания жақын арада роботтың қозғалыс мүмкіндіктері одан әрі жақсара түсетініне сенімді

Тамыз айының басында АҚШ-та экстремалды жағдайларда жұмыс істеуге арналған робот-кентавр таныстырылған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Гүлай Ашекова
Оқи отырыңыз
Димаш Кудайберген
11:07, Бүгін
Димаш Құдайберген әлемдік турының концепциясын таныстырды
Робот, Қытай, Гиннесс, рекорд
17:52, 21 қараша 2025
106 шақырым жолды тоқтаусыз жүріп өткен: қытайлық робот әлемдік рекорд орнатты
Tesla, робот
10:44, 28 желтоқсан 2023
Робот Tesla зауытының инженерін жарақаттады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Елена Рыбакина
17:21, Бүгін
PB Tennis предсказал исход матча Рыбакина - Шнайдер в Цинциннати
Матч Лиги чемпионов с возможным участием Стаса Покатилова покажут в Казахстане
17:03, Бүгін
Матч Лиги чемпионов с возможным участием Стаса Покатилова покажут в Казахстане
Хамзат Чимаев
16:48, Бүгін
"Чего мы ждём?": Чимаев требует бой у UFC
Баходир Джалолов перед финалом чемпионата мира по боксу-2023
16:31, Бүгін
"Если Баходир Джалолов вернулся в любители, нашим боксёрам будет тяжело" - тренер Едилов
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: