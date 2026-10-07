Қытайда 8345 метрлік аса терең ұңғыма бұрғыланды
CGTN мәліметінше, бұл Қытайда отандық өндірісте жасалған 12 мың метр тереңдікке бұрғылай алатын алғашқы бұрғылау қондырғысы көмегімен бұрғыланған екінші аса терең ұңғыма.
Ұңғыма Тарым ойпатының солтүстік-батысындағы терең қабаттарда орналасқан ірі құрылымдық тұзақтардың, әсіресе синьян кезеңіне жататын нысандардың мұнай-газ әлеуетін барлауға, сондай-ақ мұнай мен газ қорларын кеңейтудің жаңа аумақтарын анықтауға арналған.
12 мың метр тереңдікке бұрғылауға арналған қондырғының биіктігі 82 метрлік болат мұнарасы бар. Ол ең жоғары дегенде 665 тонна жүктемеге төтеп бере алады. Осы қондырғының жасалуының арқасында Қытайға 10 мың метрден астам тереңдіктегі ұңғымаларды бұрғылау үшін шетелдік техникаларға тәуелді болудың қажеті жоқ.
Бұл – бұрғылау қондырғысының екінші рет сәтті қолданылуы. Қытайдағы өз класындағы ең қуатты 6000 ат күші бар бұрғылау лебедкасымен және 900 тонна жүк көтеретін көтеру жүйесімен жабдықталған қондырғы екі жүрдек пойыздың салмағына тең жүкті көтере алады. Ал интеллектуалды басқару жүйесі бұрғылау жұмыстарының барлық кезеңін автоматтандыруға мүмкіндік береді.
Қазір Тарым мұнай кен орнында тереңдігі 8000 метрден асатын 270-тен астам ұңғыма бұрғыланған. Бұл Қытайдағы осындай ұңғымалардың жалпы санының жартысынан көбін құрайды. 2025 жылы мұнда Қытайдағы тереңдігі 10 мың метрден асатын алғашқы ұңғыма – Шэньцзитакэ-1 бұрғыланды.
Бұған дейін Қытайда көмірқышқыл газын айдауға арналған алғашқы теңіз платформасының негізгі құрылысының аяқталғаны хабарланған болатын.