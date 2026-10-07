#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Экономика және ТШО
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
453.65
509.99
5.31
Технология

Қытайда 8345 метрлік аса терең ұңғыма бұрғыланды

Қытайда 8345 метрлік аса терең ұңғыма бұрғыланды, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.10.2026 11:49 Сурет: CMG
Қытайдың солтүстігіндегі Такламакан шөлінің аумағында терең ұңғыманы бұрғылау жұмыстары аяқталды. 2 қазанда Қытайдың солтүстік-батысындағы Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданындағы Вэньсу уезінде орналасқан Чжэньтань-1 ұңғымасының тереңдігі 8345 метрге жетті, деп хабарлайды Zakon.kz.

CGTN мәліметінше, бұл Қытайда отандық өндірісте жасалған 12 мың метр тереңдікке бұрғылай алатын алғашқы бұрғылау қондырғысы көмегімен бұрғыланған екінші аса терең ұңғыма.

Ұңғыма Тарым ойпатының солтүстік-батысындағы терең қабаттарда орналасқан ірі құрылымдық тұзақтардың, әсіресе синьян кезеңіне жататын нысандардың мұнай-газ әлеуетін барлауға, сондай-ақ мұнай мен газ қорларын кеңейтудің жаңа аумақтарын анықтауға арналған.

12 мың метр тереңдікке бұрғылауға арналған қондырғының биіктігі 82 метрлік болат мұнарасы бар. Ол ең жоғары дегенде 665 тонна жүктемеге төтеп бере алады. Осы қондырғының жасалуының арқасында Қытайға 10 мың метрден астам тереңдіктегі ұңғымаларды бұрғылау үшін шетелдік техникаларға тәуелді болудың қажеті жоқ.

Бұл – бұрғылау қондырғысының екінші рет сәтті қолданылуы. Қытайдағы өз класындағы ең қуатты 6000 ат күші бар бұрғылау лебедкасымен және 900 тонна жүк көтеретін көтеру жүйесімен жабдықталған қондырғы екі жүрдек пойыздың салмағына тең жүкті көтере алады. Ал интеллектуалды басқару жүйесі бұрғылау жұмыстарының барлық кезеңін автоматтандыруға мүмкіндік береді.

Қазір Тарым мұнай кен орнында тереңдігі 8000 метрден асатын 270-тен астам ұңғыма бұрғыланған. Бұл Қытайдағы осындай ұңғымалардың жалпы санының жартысынан көбін құрайды. 2025 жылы мұнда Қытайдағы тереңдігі 10 мың метрден асатын алғашқы ұңғыма – Шэньцзитакэ-1 бұрғыланды.

Бұған дейін Қытайда көмірқышқыл газын айдауға арналған алғашқы теңіз платформасының негізгі құрылысының аяқталғаны хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
Таң сәріде Алматыдағы базарда өрт тұтанды
13:54, 11 тамыз 2025
Таң сәріде Алматыдағы базарда өрт тұтанды
Шұңқыр, Жамбыл облысы, Айшабибі ауылы, әйел адам
09:19, 01 қараша 2025
Жамбыл облысында әйел адам түнде терең шұңқырға құлап кеткен
Жедел жәрдем, Қытай, көпірдің опырылуы, қайғылы оқиға
15:26, 20 шілде 2024
Қытайда көпір опырылып түсіп, 11 адам көз жұмды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Болат Сариев на поле
14:34, Бүгін
КФФ определила судей на 28-й тур КПЛ
Хабиб Нурмагомедов
14:17, Бүгін
Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов: Уайт включил назвал список ключевых звёзд в UFC
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
13:54, Бүгін
Roysni.fo прокомментировал ничью Фарерских островов с Казахстаном в Лиге наций
Кори Гауфф бежит в сетке
13:37, Бүгін
Джессика Пегула и Кори Гауфф отобрались на Итоговый турнир WTA
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: