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6239 метр биіктікте альпинист әйел жігітімен бірге қауіпті хайлайн рекордын жаңартты

6 239 метр биіктікте: альпинист әйел қауіпті хайлайн рекордын жаңартты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 14:11 Сурет: magnific
Германиялық альпинист Антония Рюэде-Пассуль Қарақорымдағы Nameless Trango Tower шыңында хайлайннан өтті. Ұзындығы 22 метрлік трос теңіз деңгейінен 6 239 метр биіктікте екі жартас шығыңқысының арасына тартылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл – әйелдер арасындағы хайлайн бойынша биіктік рекорды.

MOUNTAIN.RU мәліметінше, альпинистер шыңға алғаш рет кешкі сағат алтыда көтерілген. Алайда ауа райы күрт бұзылып, тросты тартуға мүмкіндік болмағандықтан, кері қайтуға тура келген.

Екінші рет Антониямен бірге Лукас пен Саймон көтерілді. Олар бұрын орнатылған бекітілген арқандармен жоғары көтеріліп, Nameless Trango Tower шыңындағы екі жартастың арасына хайлайн тартты. Алдымен Лукас, кейін Антония тростан өтті. Содан соң жабдықтарын жинап, төмен түсе бастады және жол бойындағы арқандарды шешіп отырды.

6 239 метр биіктікте: альпинист әйел қауіпті хайлайн рекордын жаңартты, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.09.2026 14:11

Сурет: International Slackline Association

Түсірілім тобы да, артық адам да болған жоқ — тек үшеуі, жел және теңіз деңгейінен 6 239 метр биіктіктегі жартастардың арасындағы 22 метрлік нейлон трос. Дегенмен команданың альтиметрі 6 086 метр биіктікті көрсетті.

Рюэде-Пассуль үшін бұл рекорд — жігіті Лукас Ирмлермен бірге жасап жүрген рекордтар сериясының жалғасы. 2025 жылдың қазан айында олар сарқыраманың үстіндегі хайлайн биіктігі бойынша әлемдік рекорд орнатқан. Ол кезде ұзындығы 148 метрлік трос Венесуэладағы Анхель сарқырамасынан 1 008 метр биіктікте тартылған.

Бұған дейін әйелдер арасындағы биіктік рекорды италиялық Мириам Камполеониге тиесілі болған. 2021 жылы ол Боливиядағы Кордильера-Реаль тауларында 5 250 метр биіктікте ұзындығы 50 метрлік тростан өткен.

Антония бұл көрсеткішті бірден шамамен мың метрге арттырды. Мұнда тростың ұзындығынан гөрі, дәл осындай биіктікте одан өту фактісі маңызды. Өйткені бұл жерде ауа сирек, ал таудағы қателіктің салдары жазық жердегі хайлайнмен салыстыруға келмейді.

Антония Рюэде-Пассульдің рекорды қазіргі хайлайнингтің қаншалықты күрделі екенін көрсетеді: бірнеше күнге созылатын экспедициялар, ауа райын бақылау және нәтижеге тікелей әсер ететін командалық жұмыс қажет.

Енді әйелдер арасындағы хайлайн биіктігінің жаңа межесі — 6 239 метр.

Бұған дейін қар көшкіні 15 альпинисті тірідей көміп кеткені туралы жазған болатынбыз.

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Гүлай Ашекова
Журналист
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