СІМ шетелге шығар алдында Қазақстан азаматтары нені жадыда ұстауы керектігін айтты
Оның айтуынша, Қазақстан азаматтары шетелде болғанда ел заңдарын, оның ішінде көші-қон, визалық, транзиттік және кедендік талаптарды білмеуі немесе сақтамауы салдарынан қиын жағдайларға тап болған жағдайлар бұған дейін де хабарланған.
"Ең алдымен, бұл - елде болу мерзімін бұзу, тыйым салынған немесе декларацияланбаған тауарларды өткізуге әрекеттену, транзит және шет мемлекеттерде болу ережелерін сақтамау жағдайларына қатысты. Осыған байланысты біз отандастарымызды шетелге шығар алдында бара жатқан елдің, сондай-ақ транзит мемлекеттердің заңнамасын, визалық және көші-қон талаптарын мұқият зерттеуге шақырамыз. Төлқұжаттардың, визалардың, елде болуға рұқсат беретін басқа да ресми құжаттардың қолданылу мерзіміне ерекше назар аудару қажет", – деді Жанболат Үсенов.
Бұдан бөлек, ол медициналық сақтандыруды рәсімдеуге, әуe билеттерін тек ресми сервистер арқылы сатып алуға, әуе компанияларының багаж бен транзитке қоятын талаптарын сақтауға, құжаттарды үшінші тұлғаларға бермеуге, сондай-ақ ішіндегісі белгісіз басқа біреудің сөмкелерін, сәлемдемелерін және басқа да заттарын алмауға кеңес береді.
"Шетелге емделуге, оқуға немесе жұмыс істеуге баратын азаматтар барлық құжаттардың, шақырулардың, еңбек келісімшарттары мен рұқсат құжаттардың заңды түрде рәсімделгеніне алдын ала көз жеткізуі тиіс. Көпшілікпен болатын сапарларды ұйымдастырушылармен жасалған уағдаластықтарды тексеру және төтенше жағдайларға арналған әрекеттерді жоспарлау да өте маңызды. ҚР дипломатиялық және консульдық мекемелері азаматтарға өз құзыреті шеңберінде қажетті консульдық және құқықтық көмек көрсетеді, бірақ елде болу заңнамасын сақтау және белгіленген талаптарды орындау бойынша жауапкершілік тікелей азаматтың өз мойнына жүктеледі", – деді спикер.
Бұған дейін ҚР СІМ ресми өкілі Жанболат Үсенов Таиландтың Қазақстанды қоса алғанда, 93 елдің азаматтары үшін 60 күндік визасыз режимге қатысты шешімдерін не себепті қайта қарастырып, өзгерткенін түсіндірген болатын.