2027 жылғы "ғасыр тұтылуы" қай елдерде көрінетіні белгілі болды
Digital Camera World басылымының жазуынша, БАҚ назары Луксор мен Ніл өзеніне ауғанымен, фотографтар күн тұтылуы өтетін бірнеше мың шақырымдық аумақтан өздеріне қолайлы орын таңдай алады. Оның ішінде туристер жақсы білетін танымал демалыс орындары да бар.
2027 жылдың 2 тамызында Айдың көлеңкесі Испанияның оңтүстігі мен Гибралтарды кесіп өтіп, одан кейін Солтүстік Африка мен Таяу Шығыс аумағына жылжиды.
- Мароккода толық күн тұтылуы шамамен бес минутқа созылады. Сонымен қатар Күн көкжиекке салыстырмалы түрде төмен орналасады. Бұл елдің жағалауы, мединалары мен Риф таулары табиғи ортада күн тұтылуын суретке түсіру үшін тартымды орынға айналады.
- Алжир табиғат көріністері мен күн тұтылуын тамашалайтын негізгі бағыттардан алыс орналасқан жерлерді іздейтін фотографтарға қолайлы болуы мүмкін.
- Тунисте маршруттың оңтүстік шекарасындағы "Жұлдыздар соғысы" фильміндегі көріністерге ұқсас шөлді ландшафттарды немесе Жерорта теңізі жағалауындағы Сфакс маңындағы ұзақ панораманы таңдауға болады.
Күн тұтылуының көркемдігі жағынан Мысыр ерекше орын алады. Тұтылу траекториясы Луксор маңындағы Ніл аңғары арқылы өтеді. Мұнда толық күн тұтылуы шамамен 6 минут 22 секундқа созылады. Сонымен қатар бұл – аспаны ашық болу ықтималдығы жоғары аймақтардың бірі.
Алайда шаң, қатты ыстық және адамдардың көптігі бұлттан да үлкен қауіп тудыруы мүмкін.
Сонымен қатар Луксор фотографтар үшін Мысырдағы ең қолайлы орын болмауы мүмкін. Бұл жерде адам өте көп жиналады деп күтілуде. Қазірдің өзінде тұрғын үйге сұраныс жоғары, ал Карнак храмы мен Патшалар алқабы сияқты орындарға кіру шектелуі мүмкін.
Көптеген турист күн тұтылуын Нілдегі круиздік кемелердің бортынан тамашалауды жоспарлайды. Алайда ұзын фокусты объективпен суретке түсіру кезінде қозғалып, дірілдеп тұрған кеме қолайсыз болуы мүмкін.
Бұдан бөлек, жақын маңда кемелердің болуы толық күн тұтылуы кезінде қозғалтқыштардың дыбысы, музыка, хабарландырулар және жасанды жарық сияқты кедергілердің пайда болуына әкелуі ықтимал.