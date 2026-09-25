#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.89
502.56
5.19
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Құрылтай
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
441.89
502.56
5.19
Туризм

БАӘ Иранмен әуе қатынасын тоқтатты

БАӘ Иранмен әуе қатынасын тоқтатты, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.09.2026 10:44 Сурет: pexels
БАӘ Азаматтық авиация жөніндегі бас басқармасы Иранмен әуе қатынасын 24 қыркүйектен бастап арнайы өкімге дейін тоқтататынын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az мәліметінше, мұндай шешім АҚШ-тың Иран әуе компанияларына халықаралық рейстер орындауға тыйым салуына байланысты қабылданған.

Осыдан кейін бірнеше ел Иранмен әуе қатынасын тоқтататынын мәлімдеді.

БАӘ билігінің ресми мәлімдемесіне дейін Иранның бұқаралық ақпарат құралдары Түркия, БАӘ, Еуропа және бірнеше араб елдерінің көптеген әуе компаниясы Иран әуежайларына рейстерін тоқтатқанын хабарлаған.

Иранның әуе компаниялары түнгі сағат 00:00-ден бастап БАӘ-ге қатынайтын барлық рейстерін тоқтатты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Гүлай Ашекова
Гүлай Ашекова
Журналист
Оқи отырыңыз
ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі ақпарат берді
10:55, Бүгін
Каспий теңізінде жоғалған екі әскери қызметшінің денесі табылды: іздеу жұмыстары аяқталды
Дубайда әуе рейстеріне қызмет көрсету уақытша тоқтатылды
11:57, 16 наурыз 2026
Дубайда әуе рейстеріне қызмет көрсету уақытша тоқтатылды
Сыртқы істер министрлігі
22:31, 21 желтоқсан 2023
Қазақстан мен Сауд Арабиясы тікелей әуе қатынасын ашуға келісті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Воспитанник спортшколы &quot;Жас Батыр&quot; погиб во время военных учений на Каспии
12:13, Бүгін
Воспитанник спортшколы "Жас Батыр" Талгатулы погиб во время военных учений на Каспии
Ольга Шмелева и Татьяна Токарницкая на Азиаде
12:10, Бүгін
"Мы дали им бой": казахстанские лодочницы прокомментировали "бронзу" на Азиаде-2026
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу разгромила Саудовскую Аравию на АИ-2026
11:54, Бүгін
Молодёжная сборная Узбекистана по футболу разгромила Саудовскую Аравию в четвертьфинале АИ
&quot;Нет большой разницы&quot;: Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
11:43, Бүгін
"Нет большой разницы": Sportskeeda.com спрогнозировал счёт матча Казахстана в Лиге наций
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: