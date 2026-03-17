Әлем

Зеленский Жоғарғы рада депутаттарын майданға жіберетінін айтып қорқытты

Зеленский Жоғарғы рада депутаттарын майданға жіберетінін айтып қорқытты, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.03.2026 10:35 Сурет: Владимир Зеленскийдің Telegram-арнасы
Парламенттегі дағдарысқа қатысты пікір білдірген Украина президенті оппозициялық фракциялар маңызды заң жобаларына жиі дауыс бермейтінін айтты. Атап айтқанда, ХВҚ-ның қаржылай қолдауына және Еуроодақтан бөлінетін 90 млрд еуроны алу мәселелеріне қатысты заңдар дұрыс қаралмаған.

ТАСС мәліметінше, Зеленский депутаттарға өз міндеттерін дұрыс атқармаса, оларды майданға жіберуі мүмкін екенін ескертті.

"Халық қалаулылары не Украина заңнамасына сай парламентте қызмет етуі керек, не мен мобилизацияға өзгерістер енгізу туралы заңды талқылауға дайынмын – сонда депутаттар майданға бара алады. Егер парламентте мемлекетке қызмет етпесең, онда майданда қызмет етесің. Бұл – менің ұстанымым", – деді Украина басшысы.

Айта кетейік, Жоғарғы рада IX шақырылымы 2019 жылдан бергі ең ауыр дағдарысты бастан өткеріп отыр.

Басым дауысқа ие "Слуга народа" партиясы қазір елдің қаржыландырылуына тікелей әсер ететін заң жобаларын да қабылдатуға қауқарсыз болып қалған.

Бұған дейін Пәкістан Ауғанстанның әуе кеңістігін бұзғанын жазғанбыз.

Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Трамп өзінің жақын кеңесшісінің ауыр дертке шалдыққанын мәлімдеді
10:42, Бүгін
Трамп өзінің жақын кеңесшісінің ауыр дертке шалдыққанын мәлімдеді
Израиль әскері Ливанның оңтүстігінде операцияларын кеңейтуде: құрбандар саны артып жатыр
10:13, Бүгін
Израиль әскері Ливанның оңтүстігінде операцияларын кеңейтуде: құрбандар саны артып жатыр
Түркияда тағы да жер сілкінді
10:06, Бүгін
Түркияда тағы да жер сілкінді
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
13:21, Бүгін
Арман Царукян сделал жёсткое заявление в адрес чемпиона UFC
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
12:56, Бүгін
Казахстанскому клубу Виктора Мозеса грозят большие неприятности
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
12:42, Бүгін
Бойцы UFC узнали неожиданные новости о турнире в Белом доме
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
12:10, Бүгін
МОК заплатил десятки миллионов элитным казахстанским спортсменам
