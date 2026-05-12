#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+12°
$
461.26
542.58
6.18
Әлем

Лукашенко құрлықтағы әскери операцияларға дайын болуы қажет екенін мәлімдеді

Лукашенко құрлықтағы әскери операцияларға дайын болуы қажет екенін мәлімдеді, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.05.2026 11:48 Сурет: akorda.kz
Александр Лукашенко Беларусь армиясын қаруландыру мәселесіне арналған жиында елдің құрлықтағы әскери операцияларға дайын болуы қажет екенін мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

БелТА агенттігінің жазуынша, жиында мемлекеттік қарулану бағдарламалары мен қорғаныс тапсырыстары талқыланған.

Беларусь президентінің айтуынша, соңғы әскери қақтығыстар "құрлықтағы операциясыз жеңіске жету мүмкін еместігін" көрсетті. Сондықтан Беларусь әскері мұндай жағдайларға дайын болуы тиіс.

"Қазіргі қақтығыстар соны дәлелдеп отыр. Мысалы, Иран, Израиль және АҚШ арасындағы қарулы текетірес нені көрсетті? Бір-бірін бомбалап, зымыранмен атқылады. Бірақ нәтижесінде жеңіске жетті ме? Жоқ. Құрлықтағы операциясыз ешқайда бара алмайсың", – деді Александр Лукашенко.

Оның сөзінше, ықтимал соғыс жағдайында Беларусь сарбаздары негізгі әрі сенімді қару түрлерін меңгеруі керек. Сондай-ақ елдің географиялық ерекшеліктерін ескеріп, мемлекетке нақты қажет қару-жарақты сатып алып, өндіру маңызды екенін айтты.

Жиын барысында Лукашенко армияны барлық заманауи қарумен толық жабдықтаудың қажеті жоқ екенін де атап өтті. Оның пікірінше, белорус офицерлері еркін меңгеріп, тиімді пайдалана алатын қару түрлеріне басымдық берілуі тиіс.

Бұған дейін Майами маңында ірі орман өрті таралып жатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Конституциялық сот әскери зейнетақы тағайындау нормасын тексерді
14:27, Бүгін
Конституциялық сот әскери зейнетақы тағайындау нормасын тексерді
Макрон 26 ел Украинаға әскер жіберуге дайын екенін мәлімдеді
09:46, 05 қыркүйек 2025
Макрон 26 ел Украинаға әскер жіберуге дайын екенін мәлімдеді
Лукашенко Беларуссияның "соғысқа дайындалып жатқанын" мәлімдеді
10:45, 02 сәуір 2026
Лукашенко Беларуссияның "соғысқа дайындалып жатқанын" мәлімдеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян заплатит крупную сумму за поражение Хамзата Чимаева
15:31, Бүгін
Арман Царукян заплатит крупную сумму за поражение Хамзата Чимаева
Казахстанский боксёр победил корейца и претендует на "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
15:02, Бүгін
Казахстанский боксёр победил корейца и претендует на "золото" чемпионата Азии в Ташкенте
Олимпийский чемпион из Узбекистана узнал неприятную новость после допингового скандала
14:44, Бүгін
Олимпийский чемпион из Узбекистана узнал неприятную новость после допингового скандала
Легионер клуба КПЛ может перейти в легендарную сербскую команду
14:40, Бүгін
Легионер клуба КПЛ может перейти в легендарную сербскую команду
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: