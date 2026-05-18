40 жастағы мұғалім емтихан кезінде оқушылардың көз алдында қайтыс болды
Oxu.Az басылымы The Mirror-ге сілтеме жасап жазғандай, педагог шамамен 40 жаста болған. Оқиға кезінде оқушылар GCSE емтиханына (Ұлыбританиядағы орта білім туралы жалпы сертификат емтиханы) енді ғана келген. Дәл сол сәтте мұғалімнің жағдайы кенеттен нашарлаған.
Оқу орнына санитарлық авиация тікұшағы, полиция қызметкерлері мен дәрігерлер шақырылған.
Алайда дәрігерлер әйелді аман алып қала алмады. Хэмпшир графтығының полициясы өлімнің күмәнді сипатта емес екенін мәлімдегенімен, оқиға бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.
Мектеп әкімшілігі қазіргі уақытта марқұмның отбасына, сондай-ақ оқу орнының оқушылары мен қызметкерлеріне психологиялық және моральдық қолдау көрсетіліп жатқанын хабарлады.
