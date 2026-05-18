#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+24°
$
470.17
547.47
6.42
Әлем

40 жастағы мұғалім емтихан кезінде оқушылардың көз алдында қайтыс болды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.05.2026 11:08 Фото: pexels
Ұлыбританияның Винчестер қаласындағы King's School мектебінде мұғалім емтихан өтіп жатқан сәтте көз жұмды. Әйел жаңа оқу күні басталғаннан кейін бірнеше минут өткен соң есінен танып қалған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Oxu.Az басылымы The Mirror-ге сілтеме жасап жазғандай, педагог шамамен 40 жаста болған. Оқиға кезінде оқушылар GCSE емтиханына (Ұлыбританиядағы орта білім туралы жалпы сертификат емтиханы) енді ғана келген. Дәл сол сәтте мұғалімнің жағдайы кенеттен нашарлаған.

Оқу орнына санитарлық авиация тікұшағы, полиция қызметкерлері мен дәрігерлер шақырылған.

Алайда дәрігерлер әйелді аман алып қала алмады. Хэмпшир графтығының полициясы өлімнің күмәнді сипатта емес екенін мәлімдегенімен, оқиға бойынша тергеу жүргізіліп жатыр.

Мектеп әкімшілігі қазіргі уақытта марқұмның отбасына, сондай-ақ оқу орнының оқушылары мен қызметкерлеріне психологиялық және моральдық қолдау көрсетіліп жатқанын хабарлады.

Бұған дейін АҚШ-та әкесі 14 жастағы қызын мектептен себепсіз қалғаны үшін аяусыз ұрып, шашын тақырлап алып тастағанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Түркияда алтынның бағасын естіген әйел есінен танып қалды
10:44, 18 желтоқсан 2025
Түркияда алтынның бағасын естіген әйел есінен танып қалды
Ақтөбе облысы, жол апаты, оқушылар
09:05, 20 желтоқсан 2023
Мұғалім мен оқушылардың жол апатынан қаза болуына байланысты полиция тағы бір қылмыстық іс қозғады
аурухана
13:20, 31 наурыз 2024
Шымкенттегі жол апаты: ер адам әйелінің көз алдында қаза тапты
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Ислам Махачев
16:32, Бүгін
Ислам Махачев раздал деньги детям, сидя в дорогой машине
Кеплин делегат на Лигу Европы
16:05, Бүгін
Казахстан будет представлен в финале Лиги Европы УЕФА
Данилина в 1/8 Страсбурга
15:48, Бүгін
Лучшая парница Казахстана оформила выход в четвертьфинал "пятисотника" во Франции
Конор Макгрегор
15:31, Бүгін
Конор Макгрегор "пригрозил" главному гангстеру UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: