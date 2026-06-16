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Әлем

Лондонда әйелді автобус астына итерді деген күдікпен мультимиллионер банкир ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 16.06.2026 09:46 Фото: pexels
Лондон полициясы 2017 жылы Патни ауданында әйелді өлтіруге оқталды деген күдікпен ер адамды ұстады.

Oxu.Az басылымының мәліметінше, күдікті 33 жастағы әйелді өтіп бара жатқан автобустың алдына итеріп жіберген. Алайда автобус жүргізушісінің шапшаң әрекетінің арқасында әйел аман қалған. Оқиға бейнебақылау камераларына түсіп қалған.

Құқық қорғау органдары көпжылдық іздестіру жұмыстарынан кейін күдіктіні қолға түсірді. Ол Батыс Лондондағы құны 1,4 миллион фунт стерлингті (шамамен 1,8 миллион доллар) құрайтын үйінде ұсталған.

Басылымның хабарлауынша, күдікті – жеке банктің директоры әрі Ұлыбритания армиясының бұрынғы офицері. Оның жасы 44-те.

Сондай-ақ ер адамның Еуропадағы бірқатар корольдік әулеттермен, соның ішінде Виндзорлар әулеті өкілдерімен туыстық байланысы бар екені айтылды. Әскери қызмет барысында ол бірнеше қарулы қақтығысқа қатысып, түрлі марапаттарға ие болған.

Қазіргі уақытта оқиғаға қатысты тергеу жалғасып жатыр.

Бұған дейін АҚШ-та жоғалып кеткен қазақстандық жас азаматқа қатысты жағдайды Қазақстан Сыртқы істер министрлігі бақылауға алғаны хабарланған болатын.

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Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
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